Internews24.com - Champions League Inter, i nerazzurri sono l’ultima italiana rimasta! Agli ottavi sarà una tra PSV e Feyenoord

Leggi su Internews24.com

di Redazione, iuna tra PSV e. Sorteggio in programma venerdiTerminata anche la seconda giornata del ritorno dei Playoff di, che dopo le eliminazioni di ieri sera di Atalanta e Milan, vedono oggi quella della Juventus, che nella gara contro il PSV, perde 3-1 e viene eliminata.dunque l’l’unicanella competizione e rappresenterà il nostro Paese dal prossimo turno.Prossimo turno in cui ipotrebbero pescare dai sorteggi di Nyon una delle due olandesi, ossiae lo stesso PSV, che hanno eliminato Juve e Milan. Il sorteggio deglidi finale si terrà venerdì 21 febbraio, alle 12, come di consueto a Nyon, in Svizzera. Leggi sunews24.