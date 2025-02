Inter-news.it - Champions League Inter, Feyenoord o PSV agli ottavi: tabellone completo

Leggi su Inter-news.it

Sono ora note tutte le squadre qualificatedi finale di, con l’che troverà una trae PSV.LA SITUAZIONE – Dopo le due giornate dedicate al ritorno dei playoff di, è ora definito il quadro delle squadre qualificatedi finale della competizione. L’affronterà una tra il, che ha superato il Milan con il punteggio complessivo di 2-1, e il PSV, che ha avuto la meglio della Juventus grazie al 3-1 del ritorno. Non vi sarà dunque un confronto tra i nerazzurri e un’italianadi finale della massima competizione europea. Appuntamento a venerdì a mezzogiorno per conoscere la prossima avversaria dei meneghini., LE SQUADRE QUALIFICATELiverpoolBarcellonaArsenalAtletico MadridBayer LeverkusenLilleAston VillaClub BruggeBayern MonacoBenficaBorussia DortmundPSGReal MadridPSV-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (o PSV)©-News.