Internews24.com - Champions League Inter, domani i sorteggi per gli Ottavi: altro che derby d’Italia o di Milano! I possibili incastri di tabellone

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper glicheo di! Ididopo gli spareggiL’è dunque l’unica squadra italiana rimasta in corsa per la: questo l’amaro verdetto per le altre italiane dopo le sfide di ritorno dei playoff perse da Milan, Atalanta e Juventus. Non sarà dunque nénédiagli: i nerazzurri prenderanno una squadra olandese tra il PSV e il Feyenoord. Ecco cosa scrive a riguardo il Corriere dello Sport.– «L’è l’ultima speranza del calcio italiano in. Dopo la sconfitta di ieri della Juve, non bisognerà neppure appellarsi alla clemenza dell’urna di Nyon:cheitaliano, i bianconeri e il Milan hanno ceduto il passo alle squadre olandesi e le dueavversarie della formazione di Inzaghi saranno il Psv o il Feyenoord.