Champions League il verdetto dei playoff | tutte le qualificate agli ottavi

Roma, 20 febbraio 2025 - La prima fasedell'inedito format dellaha emesso i suoi verdetti e per l'Italia si tratta di un bagno di sangue che rischia di pesare anche nell'economia del ranking Uefa valido per la prossima stagione: vedono infatti terminare il loro percorso Milan, Atalanta e Juventus, lasciando così la sola Inter, qualificata direttamente dopo la fase campionato (nella quale era uscito di scena il Bologna), ancora in gioco nel torneo continentale più prestigioso. Per i nerazzurri, ironia del destino, l'avversariasarà una tra Feyenoord e Psv Eindhoven, giustiziere di due delle tre italiane cadute nella fase. I risultati deie gli incrociLe tre italiane sono state eliminate rispettivamente da Feyenoord, Club Brugge e Psv Eindhoven, uscendo quindi dal lotto delle squadre che nel sorteggio di venerdì 21 febbraio conosceranno il loro destino nel prosieguo della competizione.