Sport.quotidiano.net - Champions League, il PSV batte 3-1 la Juventus ai supplementari: bianconeri eliminati

Leggi su Sport.quotidiano.net

Eindhoven (Paesi Bassi), 19 febbraio 2025 – Dopo Atalanta e Milan, saluta laanche la, spegnendo in maniera forse definitiva le speranze dell’Italia di strappare un quinto posto nella massima competizione europea per club il prossimo anno. È ancora l’Olanda a rivelarsi fatale per i colori italiani: dopo il Feyenoord, che ieri ha estromesso dalla corsa agli ottavi il Milan, si è assicurato un posto tra le prime sedici squadre dellaanche il PSV Eindhoven che ha saputo ribaltare il 2-1 subito a Torino sconfiggendo 3-1 ial termine dei tempi. La partita è notevolmente salita di ritmi e colpi a inizio ripresa quando il PSV ha fatto valere la sua maggior freschezza atletica, sbloccando il risultato grazie all’ex Inter Perisic, imbeccato da uno scatenato Lang.