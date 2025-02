Champions eliminata anche la Juve

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

23.39 E tre.la, dopo Atalanta e Milan, esce al playoff di. Ai supplementari fa festa il Psv (3-1). Match in salita per la: al 12' out l'infortunato Veiga (dentro Cambiaso). Dopo un inizio difficile lasembra prendere le misure al Psv.Nella ripresa olandesi pericolosi con Perisic e Lang. E al 53' i due confezionano l'1-0:segna ancora l'ex Inter. Reazionentus: Weah pareggia con un 'eurogol' al 63'.I biancorossi non mollano e tornano avanti con Saibari (74'). Ai supplementari decide il gol di Flamingo, 3-1 (98').