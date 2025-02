Ilgiorno.it - Cesano, è emergenza casa. Arrivate oltre 1.200 domande. Ma gli alloggi sono solo 24

Leggi su Ilgiorno.it

Tante richieste dio e, in proporzione, pochissima offerta a disposizione per accogliereun migliaio di. È l’abitativa che vive il territorio del sudovest milanese, lanciata dal Comune diBoscone. "1200 lericevute, per 24Sap (Servizi Abitativi Pubblici) messi a bando e distribuiti su tutto il territorio del Corsichese - spiegano dal Comune diBoscone -, con una media di 50per ognio". Una tendenza, quella dell’aumento della richiesta in rapporto all’offerta bassa di case popolari, che è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni e si è aggravata ulteriormente a causa dalla crisi economica e dalle conseguenze della pandemia da covid,all’aumento dell’inflazione, sempre secondo i dati raccolti dal Comune.