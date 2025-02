Ilrestodelcarlino.it - Cervia, tutto pronto per l’A1. Sabato lo storico esordio

Una giornata storica,, per laGinnastica e Sport, che debutterà nella serie A1 del campionato italiano di ginnastica ritmica a squadre. Un risultato straordinario per la società che in pochi anni ha scalato le categorie e messo in mostra tante ginnaste cresciute nel suo settore giovanile, guadagnandosi la massima ribalta italiana e internazionale. La prima tappa del campionato si disputerà a Chieti (diretta tvdalle 18,30 su Sportface) poi ci sarà quella a Forlì del 15/16 marzo e l’ultima ad Ancona del 12/13 aprile. Le prime sei classificate si giocheranno il titolo italiano nella Final Six di Torino del 17/18 maggio, le piazzate dal settimo al nono posto termineranno la stagione e le ultime tre retrocederanno in A2. La classifica finale si stilerà sommando i punti e i punteggi speciali conquistati nelle tre prove.