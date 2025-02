Lanazione.it - Certificazione di qualità per il magazzino delle Farmacie Comunali

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 febbraio 2025 – Attestato diper servizi e attivitàdi Arezzo. Ildi distribuzione e logistica, al termine di un complesso iter di ispezione e valutazioneprocedure interne, ha conseguito laIso 9001:2015 che testimonia il rispetto di alti standard in termini di sicurezza, affidabilità, professionalità e conseguente efficienza organizzativa e gestionale. L’ente certificatore IMQ ha riconosciuto la conformitàdi Arezzo alle norme internazionali diper le due specifiche attività di “Acquisto, immagazzinamento, conservazione, trasporto e commercio di farmaci e parafarmaci” e di “Deposito e distribuzione per conto terzi di farmaci e parafarmaci”. Questaattesta ladell’operatività quotidiana deldi via Setteponti che è posta al servizio dipubbliche e private della provincia di Arezzo e del centro Italia, con trenta dipendenti, con continui investimenti in tecnologie per il miglioramento dell’efficienza e con centinaia di consegne al giorno per garantire il rifornimento di medicinali e di prodotti parafarmaceutici e sanitari con tempestività ed efficienza.