Ilgiorno.it - Cernusco conquista il podio: "Realizzato un grande sogno". Parola d’ordine: niente barriere

Un congresso a Genova fra le capitali europee dello sport ha vistobrillare. La città è la sola a dover declinare il tema sull’inclusione e sul volontariato nel 2025. Un cammino cominciato tanto tempo fa per volere del sindaco Ermanno Zacchetti, morto a luglio di cancro. Ieri, in Municipio, la presentazione ufficiale degli eventi che cercheranno di portare il tema nelle scuole, nelle associazioni, nelle case, per le strade, ovunque.più, l’obiettivo. "Il titolo di Città europea dello Sport inclusivo e del volontariato è ildi un sognatore che si realizza - dice la vicesindaca Paola Colombo, omaggiando il suo predecessore -. Oggi raccogliamo i frutti del suo lavoro e siamo pronti a onorarne la memoria attraverso l’impegno". "Se tutto questo sforzo servisse anche solo ad avvicinare un disabile allo sport, ne sarebbe valsa la pena", aggiunge Giorgia Carenzi, assessora ai Servizi sociali con delega all’appuntamento.