Quotidiano.net - CER, in arrivo nuovi contributi regionali per i costi di produzione e accumulo di energia

Leggi su Quotidiano.net

Ci sono novità per quanto riguarda le agevolazioni alle CER. Con delibera di Giunta regionale n. 805 del 14 maggio 2024, l’Emilia-Romagna ha pubblicato l’avviso per lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (CER), in coerenza con la Legge regionale 5/2022, attraverso la concessione dieconomici che contribuiscono a coprire iper l’installazione degli impianti didell’a servizio delle comunità energetiche stesse e delle relative spese tecniche. Possono presentare la domanda di contributo esclusivamente le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)tuite e ubicate sul territorio della Regione Emilia-Romagna, mentre sono escluse i singoli membri della CER e i produttori terzi di. Con la delibera di Giunta regionale del 21/10/2024, è stato posticipato il termine per la presentazione delle domande di contributo – inizialmente fissato al 31 ottobre – fino al 31 marzo 2025.