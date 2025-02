Tuttivip.it - “C’è una squalifica da fare”. Grande Fratello, l’uragano si è abbattuto sulla concorrente: cose brutte

Recentemente, Mariana Prestes ha espresso preoccupazione per la sorella Helena,del. Mariana ha dichiarato l’intenzione di intraprendere azioni legali a causa di gravi episodi che coinvolgono Helena. Secondo quanto riportato, alcuni detrattori di Helena avrebbero utilizzato tecnologie come l’intelligenza artificiale e i deepfake per manipolare e diffondere immagini e video compromettenti della modella, pubblicandoli su siti per adulti.Parallelamente, all’interno della casa del, si sono verificate tensioni tra Helena e un’altra, Zeudi Di Palma. Alcuni fan di Zeudi avrebbero contribuito alla diffusione di contenuti offensivi riguardanti Helena, alimentando ulteriormente le polemiche. Questa situazione ha sollevato interrogativi sul comportamento di Zeudi e sul possibile intervento della produzione del programma.