Amica.it - C'è un film, nella sua lunghissima carriera, che Julia Roberts si pente di aver girato. E la risposta potrebbe sorprendere...

Leggi su Amica.it

Dicie pensi subito al grande cinema di Hollywood. Perché ladella 57enne diva di Atlanta, in Georgia, è costellata più di grandi successi che di fallimenti al botteghino. Eppure, anche a lei è successo qualche volta di incappare in qualche fiasco.magari belli che non sono usciti al momento giusto, o che non hanno convinto fino in fondo. Fa parte delle cose della vita. E di unaquarantennale. Lo sa bene anche lei.Ma se le chiedessimo se ce n’è uno che sidi, la. Perché è vero, all’epoca era stato un flop. Sopratutto paragonato agli altri titoli di quel periodo. Come Pretty Woman o A letto con il nemico (li trovate entrambi in streaming su Disney +).