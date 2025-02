361magazine.com - C’è maretta tra Tony Effe e Giulia De Lellis? “Più nera non si può”

A Sanremo 2025Desono apparsi sempre insieme ma, stando a quanto riporta Oggi, ci sarebbetra i due fidanzatiDesempre insieme a Sanremo 2025 ma pare che tra i due ci sia un po’ dia causa di alcune incomprensioni. Ne è sicuro il settimanale Oggi che scrive della coppia.L’artista a Sanremo si è classificato al 25esimo posto con la sua “Damme ‘na mano”. Un risultato che sicuramente non si aspettava. Ciò nonostante ha voluto ringraziare tutti i suoi fan con un post su Instagram, dove si legge: “Grazie a tutte le persone che hanno cercato di capirmi. Vi voglio bene”. Meno diplomaticaDeche non se lo aspettava e ha pubblicato un selfie, descrivendo il suo stato d’animo “che piùnon si può”, che la ritrae in ascensore a Milano, subito dopo il suo rientro da Sanremo, dove ha seguito il fidanzato ovunque: dagli incontri con i fan alle conferenze stampa.