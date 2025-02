Ilrestodelcarlino.it - C’è la Civitanovese: in gioco la salvezza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dai rossoblu della Samb a quelli della. Dalla capolista indiscussa del girone F di D a una neopromossa che - a differenza del Castelfidardo - sta faticando e non poco in questa stagione in quarta serie. La, allenata da neanche due mesi dal tecnico ex Osimana Stefano Senigagliesi - è invischiata in piena zona playout (15esimo posto con 22 punti). "Sarà un’altra partita importante e la prepareremo al massimo" aveva detto domenica Marco Giuliodori, allenatore del Castelfidardo. E’ vietato calare la concentrazione in casa Castelfidardo, perché in palio domenica al Mancini, tra Castelfidardo e, ci saranno importanti punti. Giuliodori per l’occasione riavrà a disposizione Morganti dopo che il difensore ha scontato la giornata di squalifica. Disponibile anche Munari che si sta regolarmente allenando dopo i crampi che l’avevano costretto uscire anzitempo domenica a San Benedetto.