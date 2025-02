Justcalcio.com - CdS – Lazio, una voce dalla Germania: Traoré candidato terzino

2025-02-20 10:08:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS:ROMA – Si è conclusa da poco più di due settimane la finestra di mercato invernale, una sessione che ha portato 3 volti nuovi dalle parti di Formello. Un difensore centrale (Provstgaard), un mediano (Belahyane) e un jolly offensivo (Ibrahimovic). Si era parlato anche del possibile arrivo di un nuovo, ma la crescita di Hysaj ha permesso di prendere tempo e programmare per l’estate eventuali acquisti in quel settore., ideaProprio in tal senso,arriva la candidatura di Omardestro 27enne dell’Heidenheim (in piena zona retrocessione in Bundesliga): il tedesco originario del Togo si è messo in mostra in particolare con le sue prestazioni in Conference League e sarebbe finito nel mirino del club biancoceleste, oltre che dell’Union Berlino, del Valencia e del Maiorca.