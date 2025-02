Laprimapagina.it - Catania. “Le mie pagine di Autori”, il lato oscuro dell’editoria nel nuovo libro di Janette Lart

Un’antologia di racconti che hanno per tema il rapporto controverso tra scrittori che provano a farsi strada sulla scena letteraria ed editori che molto spesso li illudono, li ingannano e cercano di trarre un ingiusto guadagno dal loro lavoro. L’ha scritta(il suo è un nom de plume), talentuosa autrice indipendente. Che, nella raccolta “Le miedi” pubblicata sulla piattaforma Passione Scrittore, riversa il suo percorso a ostacoli nel variegato mondo, attraverso il filtro della trasfigurazione letteraria e il metodo delle variazioni sul tema.Venticinque racconti brevi, ognuno dei quali è associato a un colore, che tratteggiano un ritratto tra luci (poche) e ombre della cosiddetta editoria grigia e nera, giusto per restare in tema di colori. Narrano di editori, o pseudo tali, a pagamento o a doppio binario; di asettiche piattaforme digitali con cui è impossibile comunicare; di diritti d’autore trattenuti con la scusa di un documento che manca; di servizi di promozione a pagamento che quasi mai mantengono le proprie promesse; e di concorsi – civetta che si concludono con la proposta d’acquisto delle copie ai vincitori.