Catania, Faro Biscari, rimossi 4 gazebo abusivi vicini a un food track: sanzioni e sequestri

La Polizia ha coordinato un’articolata attività di prevenzione e contrasto del fenomeno dell’smo commerciale, nella zona del.Il blitz ha visto impegnati i poliziotti della squadra volanti della Questura die gli operatori della sezione “Annona” della Polizia Locale che hanno verificato licenze e autorizzazioni amministrative dei venditori ambulanti e dei relativi mezzi parcheggiati nel parcheggio del, già oggetto di numerosi controlli svolti negli ultimi mesi.I poliziotti hanno avuto modo di constatare la presenza di quattro, installati in modo abusivo nelle immediate vicinanze didestinati alla vendita di panini e bevande. Non solo, nel piazzale sono stati trovati boiler per l’acqua e altre strutture in ferro, alcune danneggiate e, quindi, pure pericolose, piazzate abusivamente in un’area demaniale e in una zona particolarmente frequentata visti i passaggi di pedoni e ciclisti.