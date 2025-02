Internews24.com - Castro Inter, l’attaccante fa sognare i tifosi: «Milito e Lautaro i miei idoli. I nerazzurri mi seguono? Una motivazione in più per…»

di Redazionefasul suo possibile arrivo in estate: le parole del baby bomber argentino del Bolognavistato da Il Resto del Carlino, Santiago, attaccante classe 2004 del Bologna, ha risposto così in merito all’esse da parte del calciomercatonei suoi confronti: queste le dichiarazioni del giovane bomber argentino.SE SO CHE L’MI SEGUE? – «Io non ci penso. La posso prendere come, sì, ma devo concentrarmi solo sulla mia squadra, a fare bene qua. La classifica e la Coppa Italia sono iunici pensieri fissi. Non posso sprecare energie in altro».I– «Quando ho iniziato a seguire il calcio,dell’. Poi Pratto del Velez, con cui ho anche giocato. E ovviamente».