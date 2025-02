Puntomagazine.it - Castellammare di Stabia: trovato con pistola e munizioni: Arrestato 36enne dalla Polizia di Stato

diunper porto abusivo di arma da fuoco, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione:conclandestina e.Proseguono i servizi straordinari predispostiQuestura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.In particolare, gli agenti del Commissariato didihanno tratto in arresto undi Vico Equense con precedenti di, per porto abusivo di arma da fuoco clandestina, resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per ricettazione.Nello specifico, i poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Schito angolo via Annunziatella, hanno notato un uomo a bordo di un motociclo che, con fare circospetto stava transitando nei pressi di un parcheggio e accortosi della presenza degli operatori, ha tentato di eludere il controllo.