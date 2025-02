Thesocialpost.it - Caso Regeni, il diplomatico Varricchio ritratta: rischio falsa testimonianza

Un nuovo sviluppo scuote il processo per la morte di Giulio, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso in Egitto nel 2016. Armando, ex consiglieredell’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha modificato la sua precedente versione dei fatti, dichiarando di essersi accorto solo dopo l’udienza di essere stato all’estero dal 26 al 31 gennaio 2016 e di essersi quindi occupato della vicenda solo al suo rientro in Italia.Le sue parole, contenute in una lettera depositata agli atti della Corte d’Assise di Roma, sono state immediatamente trasmesse alla Procura per valutare l’eventualità di una contestazione per. Questo colpo di scena mette in dubbio la gestione iniziale della scomparsa die alimenta interrogativi sul ruolo delle autorità italiane nei giorni cruciali successivi al rapimento.