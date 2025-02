Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, Valeria interrogata a sorpresa: sotto la lente un audio misterioso, ma lei non risponde

Rimini, 20 febbraio 2025 – È successo tutto in un baleno. Un fulmine investigativo che in via del Ciclamino si è materializzato alle 16.30 di ieri pomeriggio, quando gli agenti della squadra mobile si sono presentati al civico 31, terzo piano, per convocareBartolucci in procura per rendere sommarie informazioni testimoniali. Un ‘interrogatorio’ aalla moglie di Louis Dassilva, unico indagato per l’assassinio diPaganelli, che però è durato pochissimi minuti. Giusto il tempo per la compagna di Dassilva di dire al pm Paci e agli agenti della squadra mobile che si sarebbe avvalsa della facoltà di nonre: suo diritto legittimo in quanto coniuge di una personaposta a indagini. La Bartolucci è quindi subito dopo uscita dal palazzo di giustizia di Rimini senza rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito alla convocazione e facendo così ritorno in via del Ciclamino.