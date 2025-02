.com - Caso Liam Payne: Sentenza definitiva in Argentina sulla tragedia dell’ex One Direction

Leggi su .com

Nuovamorte di: assolti gli amici e il personale dell’hotel, ma due spacciatori restano in carcere. Scopri tutti i dettagli.Indice: ecco lasua morteIl ruolo di Roger Nores: poteva evitare la?L’assoluzione dei dipendenti dell’hotel CasaSur PalermoGli spacciatori restano in carcere: ecco le prove contro di loroMorte di: incidente o conseguenza della droga?Conclusioni: ecco lasua morteLa tragica morte dicontinua a far discutere. Oggi, la Corte d’Appelloha emesso unasul, chiudendo il capitolo sulle presunte responsabilità di amici e dipendenti dell’hotel CasaSur Palermo a Buenos Aires.