Caso La Russa jr | presidente Senato credo interamente all’innocenza di mio figlio

Milano, 20 feb. (LaPresse) – “Non ho mai fatto dichiarazioni ma nessuno mi può vietare di crederealla innocenza di mio”. Così ildel, Ignazio La, intercettato dai cronisti in tribunale a Milano dove si è presentato questa mattina assistito dall’avvocato Alessandro Contessini-Avesani per opporsi alla richiesta di archiviazione della Procura di Milano nei confronti della trasmissione Report, querelata da Laper due puntate dell’autunno 2023 sulle origini del patrimonio della famiglia. “Comunque mi affido alla magistratura”, ha detto Lain relazione all’inchiesta per una presunta violenza sessuale commessa dalLeonardo Apache su una 22enne tra il 18-19 maggio 2023.