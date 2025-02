Ilfattoquotidiano.it - Caso Delmastro-Cop, i pm chiedono l’assoluzione per il sottosegretario. Attesa la sentenza

A poco meno di tre mesi dal rinvio a giudizio, arriva dalla Procura di Roma una richiesta di assoluzione per ilalla Giustizia Andreanell’ambito del processo che lo vede accusato di rivelazione del segreto d’ufficio in relazione alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. Per il procuratore aggiunto Paolo Ielo e la Rosalia Affinito manca l’elemento soggettivo del reato. Ovvero la mancherebbe la cosciente e consapevole volontà di compiere un fatto reato. L’indagine suera partita dopo che aveva rivelato al coinquilino, oltre che compagno di partito, Giovanni Donzelli diversi dettagli sulla detenzione di Cospito. Particolari e dettagli – sui dialoghi di Cospito con alcuni boss mafiosi suoi compagni di reparto nel penitenziario di Sassari – che sarebbero arrivate dal Nic, il Nucleo investigativo centrale della polizia PenitenziariaIl– Il 31 gennaio, durante una seduta della Camera, Donzelli aveva usato quelle informazioni per attaccare quattro parlamentari del Pd, Debora Serracchiani, Walter Verini, Andrea Orlando e Silvio Lai, accusandoli di vicinanza alla mafia per aver fatto visita all’anarchico qualche settimana prima (video).