Lapresse.it - Caso Cospito, pm Roma: “Assolvere Delmastro da rivelazione segreto”

Leggi su Lapresse.it

il sottosegretario alla Giustizia AndreaDelle Vedove dall’accusa didi. È stata la richiesta sollecitata, davanti ai giudici dell’ottava sezione penale del tribunale di, dove è in corso l’udienza per del processo relativo alla vicenda di Alfredo, l’anarchico detenuto in carcere al regime del 41-bis. Il sottosegretario alla Giustizia fu rinviato a giudizio dal Gup diMaddalena Cipriani dopo che la Gip Emanuela Attura aveva disposto l’imputazione coatta. La procura diaveva chiesto invece l’archiviazione del procedimento ritenendo possibile l’esistenza oggettiva della violazione, ma senza le prove dell’elemento soggettivo, ritenendo chefosse consapevole dell’esistenza del. La sentenza è attesa nel pomeriggio.