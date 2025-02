Tpi.it - Caso Cospito: il sottosegretario Delmastro è stato condannato a otto mesi per rivelazione di segreto d’ufficio. L’esponente di FdI: “Non mi dimetto”

Il Tribunale di Roma hailalla Giustizia Andrea, imputato con l’accusa didiin relazione alla vicenda dell’anarchico Alfredo. “Spero ci sia un giudice a Berlino ma non mi”, ha commentatodi Fratelli d’Italia per cui i pm della Procura di Roma, Paolo Ielo e Rosalia Affinito, avevano chiesto l’assoluzione, che avevano ravvisato la mancanza dello “elemento soggettivo del reato”.Il processo è scaturito dalle dichiarazioni rese nel gennaio 2023 in Parlamento dal collega di partito di, il deputato Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia e coinquilino del. Alloradella maggioranza riferì in aula alla Camera il contenuto di alcune conversazioni avvenute nell’ora d’aria nel carcere di Sassari tra l’anarchico Alfredo, protagonista di un lungo sciopero della fame inscenato per protesta contro il regime del 41-bis, e altri detenuti affiliati alle organizzazioni mafiose di camorra e ‘ndrangheta.