Lanotiziagiornale.it - Caso Cospito, il sottosegretario Delmastro condannato a 8 mesi ma tira dritto: “Non mi dimetto”

IlAndreadelle Vedove è statoa 8di reclusione per il reato di rivelazione del segreto d’ufficio, in relazione aldell’anarchico Alfredo. La sentenza è stata emessa dai giudici dell’VIII sezione del Tribunale penale di Roma. Con la condanna ad 8di reclusione per ilAndreai giudici dell’VIII sezione del tribunale della Capitale hanno concesso le attenuanti generiche, interdizione dei pubblici uffici per la durata di un anno, beneficio della sospensione e non menzione nel casellario giudiziario. Respinta la richiesta di risarcimento. Nel procedimento sono parte civile i parlamentari del Pd Andrea Orlando, Silvio Lai, Debora Serracchiani e Walter Verini.a 8ma non si dimetteNonostante la condanna, ilha immediatamente fatto sapere che non ha alcuna intenzione di dimettersi: “Spero ci sia un giudice a Berlino ma non mi”, ha commentato subito dopo la sentenza l’esponente di Fratelli d’Italia.