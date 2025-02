Iltempo.it - Caso Cospito, Delmastro: "Non mi dimetto". Meloni: "Condanna sconcertante, resta"

Andreanon si dimette ed è Giorgiain persona a blindarlo. Il sottosegretario alla Giustizia,to a otto mesi per rivelazione di segreto nell'ambito del, assiste in piedi alla lettura della sentenza. "Non mi, spero ci sia un giudice a Berlino", dice a caldo. Poi, in una nota scritta a mente fredda, affonda il colpo: "Le sentenze non si commentano, ma quelle politiche si commentano da sole. E questa sentenza si commenta da sola - afferma chiaramente - Vogliono dire che le riforme si devono fermare? Hanno sbagliato indirizzo. Vogliono dire che il Pd non si tocca? Hanno sbagliato indirizzo". Tra i primi a difendere il sottosegretario c'è Carlo Nordio, che si dice "disorientato e addolorato" per lae confida "in una radicale riforma" della sentenza in sede di impugnazione.