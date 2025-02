Caso Cospito Conte | Delmastro non lascia? Si sentono intoccabili

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 20 feb. (askanews) – “Il sottosegretario, quello che giocava con i documenti riservati col coinquilino Donzelli, è stato condannato in primo grado per rivelazione di segreto d’ufficio. Ha già annunciato che non si dimetterà. Non avevamo dubbi. Purtroppo. Daa Santanché siormai tutti”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe. “La principale colpevole di questo grave andazzo – ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio – è Meloni che chiedeva le dimissioni di tutti dall’opposizione e ha perso la coerenza da qualche parte a Colle Oppio. Poltrone piene di colla per i suoi amichetti, anche se l’amichetto è un condannato in primo grado al Ministero della giustizia per violazione dei doveri d’ufficio”, ha concluso