Caso Cospito | BonelliAvs Delmastro deve dimettersi subito

Lapresse.it - Caso Cospito: Bonelli(Avs), Delmastro deve dimettersi subito

Roma, 20 feb. (LaPresse) – “Il viceministro, in seguito al mio esposto, è stato condannato a otto mesi per rivelazione di segreti d’ufficio e interdetto per un anno dai pubblici uffici. Questa destra non ha alcun rispetto delle istituzioni e, in questo, ha sfruttato il proprio ruolo per divulgare segreti con l’obiettivo di attaccare l’opposizione. Scandalosa è stata la difesa indecente del ministro Nordio, che ha scelto di proteggereanziché prenderne le distanze. Questo governo di destra non esercita il proprio mandato con disciplina e onore, e il quadro diventa ancora più inquietante se associamo questa condanna alla vicenda dello spionaggio Paragon, sulla quale il governo si rifiuta di dire la verità agli italiani. Quando ho presentato l’esposto e mi sono opposto alla sua archiviazione, sono stato duramente attaccato e ho ricevuto minacce sui social.