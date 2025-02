Lettera43.it - Caso Cospito, Andrea Delmastro condannato a otto mesi: «Non mi dimetto»

è statodi reclusione per rivelazione di segreto d’ufficio, con un anno di interdizione dai pubblici uffici. Subito dopo la sentenza, alla domanda dei giornalisti su un’eventuale dimissione, il ssegretario ha risposto «Spero ci sia un giudice a Berlino ma non mi».L’accusa di diffusione di documenti riservati relativi ad AlfredoIlriguarda la diffusione di documenti riservati relativi ad Alfredo, anarchico detenuto al 41 bis. Il 29 gennaio 2023,contattò il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Russo, per ottenere relazioni della polizia penitenziaria contenenti informazioni sui dialoghi trae detenuti mafiosi sposti allo stesso regime carcerario. Sebbene i documenti avessero una classificazione di «limitata divulgazione»,li condivise con Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, che il 31 gennaio li citò in Parlamento durante un attacco politico ai deputati del Pd che avevano visitatoin carcere.