Puntomagazine.it - “Casa in Salute”: Un progetto per l’efficienza energetica e il benessere degli anziani

Un percorso di innovazione per abitazioni più sicure, confortevoli ed efficientiUltima tappa di “in“, ilrealizzato dall’Associazione per i DirittiNapoli (Ada) presieduta da Mara D’Onofrio e dall’Enea rappresentata da Antonio Disi e da Maria Giovanna Gaglione nell’ambito di “Italia in Classe A“, la prima campagna nazionale di informazione e formazione sulpromossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza. Unambizioso, articolato su più step nato lo scorso mese di maggio che da subito ha messo al centro glirendendoli protagonisti attivi di processi di riqualificazionee ambientale tenendo conto delle loro preoccupazioni, cercando soluzioni per mitigare la paura e l’insicurezza associate.