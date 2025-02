Ilrestodelcarlino.it - Casa degli orrori, Comune parte civile

scoperta a Jesi, inizia il processo. Tutte le persone offese si sono costituite parti civili ieri mattina in Tribunale ad Ancona. In più si sono costituiti ildi Jesi e l’associazione Vallesina. Il tribunale le ha ammesse tutte nonostante le eccezioni della difesa per ile l’associazione. Il collegio ha rigettato la richiesta avanzata dalla difesa (gia proposta avanti al gip Alberto Pallucchini e rigettata) per l’imputata principale, Dina Mogianesi, di accedere alla messa alla prova per il reato meno grave di lesioni. La difesa ha poi chiesto di effettuare una consulenza sulla capacita di intendere e di testimoniare per tutte le persone offese e per due testimoni della Procura. Il collegio ha rigettato allo stato la richiesta, da rivalutare all’esito dell’esame delle persone offese.