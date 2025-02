Dilei.it - Carolina di Monaco, suo figlio Pierre Casiraghi rischia la vita come il padre con l’Admiral Cup

didie Stefano, ha annunciato che parteciperà alla Admiral Cup, considerata una delle competizioni sportive più pericolose al mondo. Una scelta che fa tremare, considerando quanto è accaduto a suo, morto prematuramente in un incidente nautico durante una gara.dipartecipa alla regata più pericolosa al mondodie Beatrice Borromeo, rispettivamente madre e moglie di, non avranno accolto positivamente la sua decisione di partecipare alla Admiral Cup, considerata la più prestigiosa ma anche la più pericolosa regata al mondo.L’evento sportivo, che si terrà dal 17 luglio al primo agosto, prende il via dall’Isola di Wight. La competizione vedràal timone di una delle imbarcazioni dello Yacht Club de, di cui è vicepresidente.