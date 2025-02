Secoloditalia.it - Caro bollette verso la soluzione: una priorità del governo Meloni da sempre, le sceneggiate della sinistra con reggono

E’ inutile che l’opposizione azzanni ilsul. Ilè sul “pezzo” ed è al lavoro – con i ministri Giorgetti e Pichetto Fratin- per trovare soluzioni e coperture. Dopo lo slittamento in Consiglio dei ministri del 19 febbraio del decreto contro il, oggi il ministro dell’Ambiente ha ripreso in mano il dossier: spiegando che al momento ilsta ragionando sulle coperture e, di conseguenza, sulle possibili misure da adottare. Quando si parla di coperture «i problemi ci sono, ed è quindi naturale che si debba verificare la forza di bilancio per poter intervenire. Ed è quello che sta facendo ora il ministero dell’Economia. Vediamo nei prossimi giorni»., ha detto il ministro a marginepresentazione del rapporto Aie nella sede di Confindustria.