Lanazione.it - Carnevale, verso il gran finale. Sabato sfilata al tramonto Sullo sfondo le note di Bandao

Leggi su Lanazione.it

FOLLONICAUn’edizione che si preannuncia da record quella deldi Follonica. Dopo due sfilate (una tra l’altro fu rinviata per maltempo) i biglietti venduti per assistere alle sfilate sono stati più di diecimila (10804 per la precisione). Un numero davvero alto anche perchè il tempo nelle due sfilate non è mai stato ideale, considerando anche il freddo pungente. In occasione dell’ultima giornata delin programma, che si terrà dalle ore 16.30 e che si concluderà con i fuochi d’artificio di fronte a piazza a Mare al termine dei tre giri dellale 19-19.30 ci sarà anche unade novità, ovvero "", l’orchestra di percussioni di 30 elementi che ha suonato a Sanremo con Jovanotti. Diverse invece le modifiche della circolazione: divieto di transito e sosta con rimozione coatta a partire dalle 7.