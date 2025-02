Lanazione.it - Carnevale di Pace 2025: due quartieri uniti in un arcobaleno di colori, musica e solidarietà

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 20 febbraio– La città si prepara a festeggiare ilall’insegna dellae della multiculturalità con il ritorno deldi, l’evento che unisce i4 e 5 di Firenze in un doppio appuntamento ricco die condivisione. Il primo appuntamento è fissato per domenica 23 febbraio, quando il Quartiere 4 darà il via ai festeggiamenti con il tradizionale corteo iridato. La partenza è prevista alle 14.30 da piazza dell’Isolotto: il corteo sfilerà fino al Parco di Villa Vogel, trasformato per l’occasione in un grande spazio di festa. Qui i partecipanti troveranno giochi e laboratori per bambini, spettacoli scolastici, danze, balli edal mondo, grazie alla partecipazione di scout, comunità straniere, associazioni culturali e sportive del territorio, scuole e comitati dei genitori.