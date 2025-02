Lanazione.it - Carnevale, “Colori nelle strade”: a Firenze la mostra che celebra i 150 anni dell’emigrazione italiana in Brasile

, 20 febbraio 2025- Un ponte artistico tra Italia eper raccontare il, la festa che più di ogni altra incarna lo spirito di condivisione e allegria. In occasione dei 150in, cento artisti – cinquanta brasiliani e cinquanta italiani – hanno dato vita a una doppiache si svolgerà in contemporanea ae a Piracicaba, nello Stato di San Paolo, dal titolo “” (“Carnaval – Cores nas ruas”). Al’esposizione sarà ospitata da giovedì 27 febbraio a martedì 4 marzo 2025 presso lo Spazio XL, al primo piano del Centro San Donato a Novoli. I visitatori potranno accedervi ogni pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30, con ingresso libero. L’inaugurazione è prevista per venerdì 28 febbraio alle ore 12.