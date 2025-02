Oasport.it - Carlos Alcaraz eliminato a Doha! Il ceco Lehecka firma il colpaccio

Clamoroso colpo di scena nei quarti di finale dell’ATP 500 di. Jirieliminae si qualifica per le semifinali dopo una partita scoppiettante e che ha visto ilimporsi in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo due ore e otto minuti di gioco. Una prestazione sicuramente notevole quella del numero numero 25 del mondo, ma ancora una brutta sconfitta da parte di, che si è clamorosamente spento nel finale di terzo set, quando sembrava in pieno controllo del match.Non è la prima volta che accade addi avere questi improvvisi blackout, visto che era avanti 4-2 e con anche la palla per andare 5-2 nel terzo set. Un fattore che sicuramente il numero tre dovrà lavorare molto con il suo staff, perchè queste sono partite che un giocatore del suo calibro non può assolutamente perdere.