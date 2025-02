Lettera43.it - Carlo Filangieri è stato nominato nuovo ceo di Italtel

Leggi su Lettera43.it

Il consiglio d’amministrazione di, multinazionale dell’Information & Communication Technology, specializzata in servizi di trasformazione digitale, ha sceltocomeceo. La nomina è arrivata il 14 febbraio scorso.subentrerà a Benedetto Di Salvo, che ha guidato la società negli ultimi tre anni. Come si legge in una breve nota della stessa, «la decisione segna un passo importante per il consolidamento della posizione di leadership dell’azienda nel mercato ICT».Chi èIngegnere elettronico con oltre 25 anni di esperienza nel settore,ha ricoperto ruoli di vertice in diverse società in Italia e all’estero. Dal marzo 2021 al giugno 2024 èamministratore delegato di FiberCop, società di telecomunicazioni che si occupa di sviluppo della rete di fibra ottica in Italia.