Superguidatv.it - Carlo Conti si conferma a Sanremo 2026. Il plauso a Fedez, nel Dopo-Festival: “Si è messo a nudo”

Leggi su Superguidatv.it

sialla conduzione deldella Canzone per l’edizione di, rompendo il silenzio su, Achille Lauro e Tony Effe, tra i Big finiti al centro del gossip.sial timone della gara dei Big della CanzoneIncalzato sui quesiti di Chi magazine in un’intervista esclusiva, neldella canzoneanticipa il suo rinnovato impegno alla conduzione della kermesse. Con toni scherzosi, il numero uno delpreannuncia la sua direzione artistica di:“I brani li ascolterò da giugno. ma adesso non mi chiedete chi ci sarà in gara, i brani li ascolto da giugno”, dichiara in un assaggio del suoin divenire,.Nel frattempo, inoltre, una cosa può dirsi certa su, ossia che il nuovo progetto in cantiere diprevede la partecipazione di amici molto vicini al numero uno del:“Questa volta a dicembre ho costruito l’idea di avere tanti amici .