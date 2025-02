Vanityfair.it - Carlo Conti: «Bianca Balti a Sanremo 2025 ha dato forza anche a mia nipote, che sta facendo il suo stesso percorso»

Leggi su Vanityfair.it

ha sottolineato in un'intervista che la presenza dial Festival è stata un esempio per molti: «Ho pensato a quante donne, soltanto vedendola, hanno ricevuto unaincredibile. Ho unache staloe mi ha manun messaggio in cui parlava dellache le ha tramesso»