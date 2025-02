Fanpage.it - Carla Rabezzana, cugina 93enne del Papa: “Al telefono diceva di non preoccuparmi, ci vedremo quest’estate”

Leggi su Fanpage.it

, 93 anni di Portocomaro d’Asti, ha parlato dello stato di salute del cuginoFrancesco: "Giorgio ha la tempra e la tenacia dei contadini di questa terra e non vuole mai fermarsi, difficile che si possa dare per vinto per una malattia".