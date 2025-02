Ildifforme.it - Cardinale Ravasi su Papa Francesco: “Dimissioni? Potrebbe farlo, ma la situazione non è critica”

Leggi su Ildifforme.it

Le condizioni del pontefice sono in miglioramento, ma l'ipotesi delledivenire "verosimile" nel momento in cui la sua salute gli impedisse di continuare ad avere contatti diretti con i fedeli e di esprimersi in maniera diretta e chiaraL'articolosu: “, ma lanon è” proviene da Il Difforme.