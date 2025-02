Ilgiornaleditalia.it - Cardinale Ravasi su Papa Francesco: “Dimissioni? Penso possa farlo, è deciso nelle sue scelte”, come anticipato dal GdI

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"È fuori di dubbio che, se si trovasse in una situazione in cui fosse compromessa la sua possibilità di avere contatti direttilui ama fare, di poter comunicare in modo immediato, incisivo e decisivo, allora credo che potrebbe decidere di dimettersi" Ilha dichiarato che