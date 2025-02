Ilgiorno.it - Carambola in via Legnano. Un ferito

Leggi su Ilgiorno.it

Attimi di paura ieri poco prima delle otto. Lungo viaa una manciata di metri dall’intersezione con via Correggio, un’auto lanciata a forte velocità si è letteralmente ribaltata, finendo la sua corsa contro una recinzione. Il conducente, uno straniero di 36 anni, è stato estratto ancora vivo dal veicolo che è stato distrutto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo alla guida dell’utilitaria abbia tentato un sorpasso finito male. Dalla parte opposta, infatti, proveniva un altro veicolo che ha costretto il 36enne a sterzare verso il lato esterno della strada per evitare lo scontro. Pochi istanti e il mezzo ha urtato contro un tronco sporgente dal terreno che ha fatto capovolgere la macchina su un lato, spingendola per qualche metro lungo la vicina pista ciclabile, frequentata dagli studenti per recarsi a scuola, schiantandosi poi contro una recinzione in cemento, abbattendola.