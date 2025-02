Napolitoday.it - Carabinieri, "uno dei più imponenti sequestri di droga degli ultimi anni" - VIDEO

Nel corso della notte idel Nucleo Investigativo di Napoli hanno arrestato in flagranza di reato 4 persone, tre uomini ed una donna, per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggravata dall'ingente quantitativo e detenzione abusiva di armi in concorso.