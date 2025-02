Ilrestodelcarlino.it - Capitale della cultura. Zattini: "La candidatura doppia non è possibile"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

congiunta sì o no? Di fronte alla manifestazione di interesse di Cesena, arrivata pochi giorni dopo quella di Forlì, ci si trova di fronte a un dilemma: quale delle due deve procedere con le pratiche che potrebbero portare alla consacrazione aitaliana2028? E ancora: sarà davvero necessario scegliere, oppure le due città ‘vicine di casa’ potranno correre insieme come fecero Bergamo e Brescia che ottennero il titolo nel 2023? Secondo il sindaco di Forlì Gian Lucanon ci sono dubbi e non per ragioni ideologiche, ma pratiche: "Abbiamo fatto le opportune verifiche e avuto conferma del fatto che non èsostenere unamultipla". Anche laelezione delle due città lombarde ha una spiegazione: "L’abbinamento Bergamo-Brescia – spiega– è stata un’eccezione.