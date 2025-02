Juventusnews24.com - Capello ribadisce dopo PSV Juve: «Si è vista tutta la difficoltà dei bianconeri. Non sono abituati a subire questa cosa»

PSV Juve: tutte le dichiarazioni dell'ex allenatore dopo l'eliminazione in Champions League

L'ex allenatore Fabio Capello ha parlato a Sky Sport per analizzare la sconfitta della Juve contro il PSV e l'eliminazione dalla Champions League.

PAROLE – «Si è vista tutta la difficoltà della Juventus, oltre a diversi errori. La squadra non era lucida. In generale, tutte e tre le italiane eliminate hanno sofferto il ritmo e l'intensità degli avversari. Siamo tornati un po' indietro: non siamo abituati a questa pressione».